La phase de poules de cette Coupe du monde 2018 se termine ce jeudi. Et quoi de mieux pour finir qu’un choc entre l’Angleterre et la Belgique ? Dans cette rencontre du groupe G, les Three Lions et les Diables Rouges s’affrontent pour la première place. Pour l’occasion, Gareth Southgate a procédé à huit changements. Rose, Dier, Vardy, Cahill, Jones, Delph, Rashford et Alexander-Arnold sont en effet titulaires ! Kane est notamment présent sur le banc.

Dans les rangs belges, Roberto Martinez a changé quasiement toute son équipe ! Le technicien de cette sélection belge a seulement conservé Courtois dans les cages et Boyata en défense. Les stars sont donc au repos pour cette rencontre et le brassard de capitaine revient au gardien de Chelsea.

Les compositions officielles

The final two matches of the group stage are soon upon us...

Here are the teams for #ENGBEL !#ENG #BEL pic.twitter.com/rvom0sQ4Ru

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 28 juin 2018