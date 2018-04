Malgré ses 35 printemps et un temps de jeu réduit avec Bournemouth (aucune titularisation depuis le 20 décembre), Jermain Defoe croit toujours en ses chances de participer au Mondial 2018 avec la sélection des Three Lions. Et le fait d’avoir manqué les trois derniers rassemblements n’y changera rien. Le principal intéressé est plus déterminé que jamais. « Je sais que je dois jouer, je ne vais pas être sélectionné sur la base de ce que j’ai réalisé au fil des années. Si j’accumule les matchs, je marquerais des buts car c’est ce que j’ai toujours fait », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sky Sports.

« Dans un tournoi, il ne s’agit pas seulement des joueurs titulaires, mais de l’équipe tout entière. Je ne bouderais pas (si je suis remplaçant, nldr). Après, personne ne veut s’asseoir sur le banc ». Sûr de ses forces et de ses qualités, le principal intéressé pense même pouvoir jouer un rôle déterminant avec l’Angleterre. « Je pourrais entrer au jeu et faire gagner la Coupe du monde à l’Angleterre, c’est aussi simple que ça. » Gareth Southgate est prévenu.