Sélectionneur de l’Angleterre depuis novembre 2016, Gareth Southgate semble avoir conquis son monde. Le technicien de 47 ans est en effet en demi-finales de la Coupe du monde 2018 avec les Three Lions, qui ont battu la Suède ce samedi en quart de finale (2-0). Et le manager de cette sélection est revenu sur cette qualification au micro de BeIN Sports : « je crois qu’on est très chanceux au niveau du staff parce que les joueurs, tout le monde a été très uni donc nous dégageons une force collective. On continue d’apprendre, on est là pour jouer au football et aujourd’hui, il a fallu montrer un autre caractère pour pousser physiquement après un match assez haché contre la Colombie, donc je suis très heureux aujourd’hui. »

Avec ce succès, l’Angleterre affrontera la Croatie pour sa demi-finale qui se disputera mercredi soir (20h). Et Gareth Southgate a été interrogé sur une possible finale contre la France. L’occasion de complimenter les Bleus. « On vient à peine de se qualifier pour les demi-finales, donc on va voir. On connaît la France, bien sûr on sait que c’est sans doute une des meilleures équipes du monde et le match contre la Belgique va être très intéressant », a-t-il expliqué. Les Bleus et les Three Lions se retrouveront-ils à Moscou dimanche 15 juillet ? Réponse dans quelques jours.