Alors que l’Angleterre doit faire face aux États-Unis en amical ce jeudi (21 heures) et à la Croatie en Ligue des Nations dimanche (15h, à suivre en direct sur notre site), Gareth Southgate devra se passer du latéral droit de Tottenham, Kieran Trippier.

Le défenseur de 28 ans est sorti sur blessure samedi dernier, lors de la victoire des Spurs sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), touché à l’aine. Bien qu’il ait rejoint le rassemblement des Three Lions lundi, il a été autorisé à rentrer chez lui après avoir fait constater sa blessure par le staff médical anglais.

@trippier2 has been withdrawn from the @England squad to face the USA and Croatia due to a groin injury. pic.twitter.com/O198qZaW0F

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 novembre 2018