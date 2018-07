Victorieux de la Suède (2-0) ce samedi lors du troisième quart de finale, l’Angleterre a obtenu son billet pour le dernier carré du Mondial 2018. Juste après le coup de sifflet final, Harry Kane a livré ses premières impressions. « C’est incroyable ! On s’était préparés pour ce match, on a très bien joué aujourd’hui mais c’était difficile, c’était un combat mais on a résisté et on y est », a expliqué le capitaine des Three Lions sur BeIN Sports.

Le joueur de Tottenham a ensuite évoqué la suite du programme pour la sélection anglaise : « il nous reste encore un gros match devant nous avec la demi-finale. Aujourd’hui, c’était super, il faut profiter. On va en profiter avec les fans ici, les fans à la maison et il faut continuer ce qu’on a fait jusqu’à présent pour espérer aller plus loin. » Rendez-vous mercredi soir (20h) pour la demie !