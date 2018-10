Ce vendredi soir, la Croatie reçoit l’Angleterre (20h45) pour la troisième journée de la Ligue A de la Ligue des Nations pour une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde en Russie (que les Croates avaient remporté 2-1 après prolongations). Dans ce groupe, les deux équipes ont été battues par l’Espagne, qui occupe seule la tête du groupe. Et ce match sera l’occasion de retrouvailles entre Luka Modric et son ancien coéquipier à Tottenham : Harry Kane.

En effet, les deux joueurs s’étaient croisés à Londres avant que le Croate ne file au Real Madrid. Interrogé à propos de la forme de l’attaquant des Three Lions, Luka Modric a encensé son adversaire du soir en conférence de presse, relayée par Eurosport. « Harry Kane a marqué beaucoup de buts ces dernières années. Il joue très bien et maintient pratiquement Tottenham dans la course au titre. C’est quelque chose d’énorme compte tenu du fait que les autres clubs dépensent beaucoup d’argent. C’est déjà l’un des meilleurs attaquants au monde et il peut être encore meilleur s’il continue ainsi », a ainsi déclaré le milieu de terrain croate.