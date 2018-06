Blessé à un genou lors d’un entrainement avec la sélection nationale mardi, l’attaquant Marcus Rashford a tenu rassurer tout le monde sur sa santé après n’avoir pas participé à la séance de mercredi. Sa présence pour le premier match des Anglais à la Coupe du Monde 2018 n’est pas remise en cause.

« Merci pour les messages que je reçois. J’ai reçu un léger coup. mais rien à craindre. »,a-t-il écrit sur son compte Twitter. Le joueur de 20 ans a marqué lors du dernier de préparation des Anglais contre le Costa Rica.

Thanks for the messages I've been getting. Picked up a slight niggle but nothing to worry about #ThreeLions

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) 13 juin 2018