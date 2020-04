Triste jour pour le football anglais. Norman Hunter (76 ans), membre de l’équipe anglaise sacrée championne du monde en 1966, est décédé ce vendredi matin des suites du coronavirus. L’homme aux 28 sélections avec les Three Lions était depuis une semaine à l’hôpital après avoir été testé positif.

Le Leeds United, pour qui il a joué 726 matches, est dévasté par la disparition de sa légende et a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux. « Il laisse un énorme vide dans la famille de Leeds United. Son héritage ne sera jamais oublié et nos pensées vont à la famille et aux amis de Norman en ces temps très difficiles », peut-on lire dans le communiqué du club.

