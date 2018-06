Après la deuxième victoire enregistrée par la Belgique face à la Tunisie hier (5-2), l’Angleterre tentera de faire aussi bien cet après-midi face au Panama (14h), au Nizhny Novgorod Stadium. Vainqueurs lors de leur entrée en lice Coupe du Monde, pour la première fois depuis douze ans, grâce à Harry Kane, les Three Lions chercheront à la valider leur qualification pour les huitièmes de finale. En face, petit poucet de cette compétition, les Canaleros et leur jeu résolument défensif tenteront de bien figurer et pourquoi pas surprendre leur adversaire.

Pour cette quatrième rencontre du groupe G, Gareth Southgate conserve un schéma en 3-5-2 mais réalise un premier turn-over. Dans le milieu à cinq, Dele Alli laisse sa place à Loftus-Cheek. Double buteur face aux Aigles de Carthage, le capitaine Harry Kane sera une nouvelle fois à surveiller. Du côté du Panama, Hernan Gomez reconduit le 4-1-4-1 défait par la Belgique lors de son entrée dans la compétition. Le capitaine Roman Torres sera le principal atout des Canaleros pour tenir la baraque derrière. Seul en pointe, Blas Perez tentera d’inscrire le premier but du Panama en Coupe du Monde.

