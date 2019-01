Le jeune milieu de terrain croate, actuellement sous contrat avec Hajduk Split (D1 croate), devrait très prochainement s’engager avec les Citizens, comme le rapporte le Daily Mail. Ante Palaversa, annoncé comme le successeur de Fernandinho (33 ans) au poste de sentinelle à Manchester City, devrait toutefois ne pas rejoindre l’Angleterre avant 2020. Les Skyblues voudraient ainsi que le jeune espoir continue sa formation dans son pays natal, même s’ils se gardent le droit de le faire venir à tout moment.

L’opération devrait coûter 5,5 M£ (un peu plus de 6 M€) au club mancunien, qui va donc prêter un an et demi Palaversa à son club formateur. Cette saison, le Croate a déjà joué 17 matches toutes compétitions confondues avec Hajduk Split, inscrivant même deux buts.