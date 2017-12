Anthony Modeste est honnête. Il l’avoue : son transfert pour le TJ Quanjian « lui rapporte beaucoup d’argent », et a enrichi son ancien club, le FC Cologne. Mais l’avant-centre français de 29 ans se sent isolé en Chine, sans sa famille, et envisagerait un retour en Allemagne.

Ainsi, selon les informations de KSTA, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux pourrait retourner à Cologne, voire envisager un départ plus huppé pour le Borussia Dortmund.