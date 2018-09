Hier avait lieu le derby madrilène entre le Real et l’Atlético, pour la 7e journée de Liga. Les deux voisins se sont quittés bons amis, sur un score nul et vierge (0-0). Lors de ce match, un duel était forcément attendu : Antoine Griezmann face à Sergio Ramos. Ce dernier n’avait pas hésité à reprendre de volée le Français au sujet du Ballon d’Or, il y a une dizaine de jours.

Après la rencontre, Griezmann a évoqué le sujet en zone mixte, et a apaisé les tensions, dans des propos relayés par As. C’est comme mon ami. Nous avons besoin d’un peu de joie dans le football et nous ne devons pas prendre les choses au sérieux. J’ai beaucoup de respect pour Sergio, il a tout gagné. Pour moi et pour tous les jeunes défenseurs, c’est un exemple. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde et je le respecte comme tous les joueurs de Liga et de la Ligue des Champions. Parfois, j’aime bien piquer les gens, comme j’aime bien que l’on me pique. Lors du protocole d’avant-match, les deux hommes se sont même tombés dans les bras.