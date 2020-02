Buteur sur la pelouse du San Paolo contre Naples (1-1, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Antoine Griezmann a tiré une belle épine du pied du FC Barcelone. Le champion du Monde 2018, interrogé à l’issue de la rencontre au micro de RMC Sport, en a profité pour faire le point sur ses nouvelles fonctions au sein du dispositif blaugrana.

« Oui, j’en étais sur en venant ici que j’allais mettre du temps car ce n’est plus à moi de créer le jeu, mais de trouver des espaces, de jouer en profondeur, de créer les espaces pour les autres. C’est un job différent mais ça me tient à cœur d’aider les coéquipiers », a-t-il confié. À Marca, quelques minutes plus tard, l’attaquant international tricolore a ajouté : « parfois, on voit mes appels, parfois non ». Adaptation.