Outre le Ballon d’Or, dont on connaîtra le vainqueur de cette année le 3 décembre prochain, beaucoup de trophées individuels sont décernés en cette fin d’année. Et sans surprise, après la victoire des Bleus au Mondial russe, les Français sont souvent favoris. C’est le cas pour les Globe Soccer Awards à Dubaï.

Pour le prix de meilleur joueur, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont dans les trois derniers finalistes. Les deux internationaux tricolores sont accompagnés du Portugais Cristiano Ronaldo. Côté entraîneur, le sélectionneur hexagonal Didier Deschamps est également nommé parmi Zinedine Zidane (ex-Real Madrid), Diego Simeone (Atlético), Jürgen Klopp (Liverpool) et Massimiliano Allegri (Juventus). Les résultats seront connus le 3 janvier 2019.

We’re thrilled to announce the nominees for the Best Player of the Year Award : Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo and Kylian Mbappé.⁣⁣⁣

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 26 novembre 2018