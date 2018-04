Star de l’équipe de France et de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs attaquants du Vieux continent. Mais comme bon nombre de joueurs, le Tricolore a dû faire ses classes, notamment à ses débuts professionnels du côté de la Real Sociedad. Dans les colonnes de GQ, le Colchonero a raconté une croustillante anecdote au sujet d’un de ses anciens partenaires, passé par le Paris SG, un certain Carlos Bueno.

« Il y avait aussi Carlos Bueno : j’étais susceptible de lui piquer sa place, il le savait mais il passait me chercher le matin en voiture et me ramenait ensuite, il m’a aussi appris à me situer par rapport au défenseur sur les ballons aériens ou à orienter mon corps dans une telle situation de jeu. Dans le foot, chacun pense à soi. Les Sud-Américains se comportent différemment. Ils avaient tous 30 ans alors que moi, j’en avais 17. Ils faisaient tout pour que je me sente bien », a-t-il confié. On comprend mieux l’amour de Grizi pour le maté !