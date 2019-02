Depuis le début de sa carrière, Antoine Griezmann a eu l’occasion d’affronter de nombreux adversaires de très haut niveau, que ce soit en Liga ou avec l’équipe de France. Et le natif de Mâcon a dévoilé qui était le meilleur joueur contre qui il a joué : « Je dirais (Frenkie) de Jong de l’Ajax, a-t-il confié à Oh My Goal. J’allais le presser et je n’arrivais jamais à l’avoir. »

S’il a déjà pu le croiser avec les Bleus, lors de la double confrontation en Ligue des nations contre les Pays-Bas (2-1 pour la France à l’aller, 0-2 au retour), Griezmann aura de nouveau l’occasion de l’affronter l’an prochain en Liga, puisque Frenkie de Jong arrivera au Barça cet été.

"Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are the best players of all time !"

Our exclusive interview "The Best" with Antoine Griezmann ! pic.twitter.com/PKPiKimk5w

— Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 25 février 2019