Arrivé fraîchement au FC Barcelone, au terme de plusieurs rebondissements, Antoine Griezmann peut désormais poser fièrement sous ses nouvelles couleurs. Alors qu’il a déjà fait ses débuts avec les Blaugrana, lors des matchs de pré-saison au Japon, l’attaquant français attend qu’une chose, le retour de vacances de Lionel Messi, avec qui il est sûr de bien s’entendre comme il le confie dans une interview parue au Mundo Deportivo.

« Je n’ai pas encore parlé à Léo, mais ce sera fait dans le vestiaire. Je suis très heureux de jouer avec eux et j’espère que nous pourrons faire de grandes choses ensemble. [...] Ce sera facile parce que nous aimons tous les deux jouer dans des espaces restreints, donner des passes décisives, marquer des buts et aimer le football. Je pense que ce sera simple même si nous devons comprendre le jeu de chacun. Je suis disponible pour tout et je ferai tout pour l’équipe », explique le champion du monde. L’Argentin vient de faire son retour à Barcelone, et est officiellement attendu le 4 août les terrains d’entraînement avec ses coéquipiers.

