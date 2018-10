Alors que la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or a été dévoilée hier, Antoine Griezmann, qui y figure, est l’un des favoris pour remporter le plus prestigieux des trophées individuels. Interviewé par France Football, il est revenu sur une potentielle victoire : « pour moi, c’est un rêve. Historiquement, c’est le top du top. Il n’y a que des cracks, que des exemples parmi les vainqueurs. Ce serait un rêve de devenir un exemple pour les autres. » Mais s’il n’est pas le vainqueur, il espère tout de même qu’un de ses coéquipiers en Bleu le soit.

« On a été champions du monde, on fait partie de la meilleure équipe du monde. Dans la meilleure équipe du monde, il doit y avoir le meilleur joueur du monde, non ? En tout cas, c’est ce que moi je pense. Après, ce sont des votes, des opinions, des jugements différents. Mais je pense qu’un Français doit être Ballon d’Or », a-t-il déclaré, donnant par la suite quelques noms. « Kyky (Mbappé), Raph (Varane), N’Golo (Kanté). J’ai aussi bien aimé la saison de Sam (Umtiti). » Enfin, il pense que la belle prestation collective des Français l’a desservi personnellement pour ce titre. « Notre collectif a été au-dessus de tout. C’est ça qui nous a fait gagner. Beaucoup de joueurs dans l’équipe le méritent. »