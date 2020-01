Zlatan Ibrahimovic a fait son grand retour à l’AC Milan la semaine dernière. Il a même disputé ses premières minutes lundi dernier. Le 9 février prochain, il jouera probablement le derby face à l’Inter d’un certain Antonio Conte. Le coach italien a d’ailleurs révélé en conférence de presse qu’il avait tenté de recruter le Suédois du temps où il officiait à Chelsea (2016-2018).

« Ibrahimovic sait qu’il y a eu un moment où j’ai essayé de le convaincre de venir à Chelsea, mais il était en phase de récupération et il ne voulait pas venir. Je pense qu’il peut donner beaucoup à l’AC Milan et apporter de la personnalité en rendant l’équipe plus responsable. » Après une expérience à Manchester United, l’attaquant avait préféré rejoindre quelque temps plus tard les Los Angeles Galaxy.