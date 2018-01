Annoncé sur le départ en fin de saison - étant notamment annoncé au Real Madrid et à Paris - Antonio Conte a tenu à mettre les choses en clair. En conférence de presse, le technicien de 48 ans a expliqué qu’il était heureux avec les Blues.

Pour lui, la question d’un départ de Chelsea ne se pose pas : « C’est quelque chose dont je ne veux pas discuter avec vous. Rien n’a changé concernant mon futur. Il y a eu un été et après l’été et rien n’a changé. Je suis content de travailler avec mes joueurs et pour ce club. »