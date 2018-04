Après la défaite la semaine dernière de Chelsea face à Tottenham (1-3), l’ancien joueur et entraîneur de Chelsea, Gianluca Vialli avait jeté un pavé dans la marre en se prononçant sur l’avenir d’Antonio Conte. Pour l’ancien attaquant italien (59 sélections, 16 buts), le tacticien italien partira à la fin de l’année. Mais le principal intéressé à tenu à couper court aux rumeurs, et en a profité pour remettre un peu son ancien coéquipier à la Juventus à sa place.

« Avec Gianluca (Vialli), nous avons joué de nombreuses années ensemble à la Juventus, il a été mon capitaine, nous avons gagné la Ligue des Champions ensemble et je le considère comme un ami. Mais nous n’avons pas parlé en un an, a-t-il déclaré dans des propos relayés par The Independant. Mais parfois c’est difficile à comprendre. Je peux être déçu d’un côté, mais je le respecte car c’est un journaliste et il fait son travail. Il essaye de donner son opinion, mais c’est le sien pas le mien. Les gens qui sont proches de moi savent mes intentions. C’est la vérité. Vous verrez ».