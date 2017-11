Le Real Madrid doit se remettre dans le bain après une série de résultats plutôt moyens dernièrement. Et ça tombe bien, les Madrilènes auront en face d’eux une équipe a priori bien plus faible, malgré deux nuls arrachés face au Borussia Dortmund.

Et pour ce match, Zidane renouvelle un peu son équipe, avec les présences de Lucas Vazquez et d’Asensio notamment. Benzema et Cristiano Ronaldo devront eux commencer à marquer sous peine d’être la cible de nouvelles critiques de la part des médias espagnols.

Les compositions

APOEL Nicosie :

Real Madrid : Casilla - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Lucas Vázquez, Modric, Kroos, Asensio - Benzema, Cristiano Ronaldo