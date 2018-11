Après sa défaite à Montpellier dimanche dernier en Ligue 1 (0-3), l’Olympique de Marseille reste sur une série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Dans ce contexte, les Phocéens s’apprêtent, ce jeudi, à jouer son avenir en Ligue Europa, au Stadio Olimpico, face à la Lazio (18h55, à suivre sur notre live commenté). Robert Pirès, qui a connu une situation similaire lors de son passage à l’OM (1998-2000), s’est exprimé sur la mauvaise passe des hommes de Rudi Garcia, dans un entretien accordé au journal La Provence.

Le champion du monde 1998 parle de cercle vicieux et conseille aux Olympiens de ne rien lâcher. « Quand tu es dans une mauvaise période, rien ne tourne en ta faveur. On peut employer tous les mots, motivation, envie, mais dans une telle spirale délicate - et j’ai connu cela en 1999-2000 à l’OM - tu as beau faire les efforts que tu veux, les choses tournent contre toi. Il faut donc savoir faire face à la tempête, montrer un autre visage de combattant. Tu peux perdre mais en donnant le meilleur de toi-même », a-t-il confié.