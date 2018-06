Nommé à la tête de l’Albiceleste il y a tout juste un an et accueilli comme le messie, Jorge Sampaoli a depuis déchanté. Au cœur des débats en Argentine, après un début de Coupe du Monde raté, contesté sur ses choix, le sélectionneur est le coupable désigné par tout un peuple. Après l’élimination des siens face à la France, cet après-midi à Kazan, Jorge Sampaoli est venu s’exprimer au micro de TyC Sports. Et si la frustration prédominait, le sélectionneur ne semble pas résigné et ne veut pas parler d’échec.

« Ça fait très mal d’être éliminé après tous les efforts que le joueurs ont fait. Mais la frustration ne m’incite pas à penser à la démission, » a d’abord répondu le sélectionneur argentin, avant de donner son sentiment sur le parcours des siens, réfutant qu’il fut un échec.« Nous avions probablement besoin de proposer plus que nous l’avons fait, cela ne s’est certainement pas passé comme je l’espérais, mais nous avions le meilleur joueur du monde et nous cherchions par tous les moyens de l’accompagner...L’Argentine s’est battue et a conservé ses chances jusqu’au bout ... C’est une frustration, l’échec c’est autre chose », a ajouté l’entraîneur argentin, avant de terminer en expliquant que cette expérience le rendrait plus fort dans sa mission d’entraîneur. Sous contrat jusqu’en 2022, si Jorge Sampaoli était destitué par sa Fédération celle-ci devrait lui verser une indemnité de 17 millions d’euros.