Arrivé à l’Inter en juillet 2018, Lautaro Martinez explose véritablement cette saison. Auteur de 22 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin a déjà marqué 13 buts et délivré 3 passes décisives. Et avec la sélection, le joueur âgé de 22 ans est aussi performant, comme le 11 septembre dernier face au Mexique avec un triplé inscrit (victoire 4-0). Et justement, avec l’Albiceleste, le natif de Bahía Blanca peut progresser aux côtés d’un certain Lionel Messi.

« Leo est aussi important pour nous, Argentins, que l’était Maradona. C’est quelque chose au-delà du football. C’est le meilleur du monde, jouer avec lui en équipe nationale est un privilège. Il est généreux, il me montre des mouvements, m’apprend à trouver des espaces qui apparemment n’existent pas », a déclaré Lautaro Martinez dans une interview accordée à La Repubblica, en Italie. Et l’attaquant argentin aimerait bien aider sa sélection et le joueur du Barça a remporté un Mondial : « ce serait formidable d’aider Leo à remporter une Coupe du monde. » Il faut désormais attendre 2022 et le Mondial au Qatar.