Mardi soir, l’Argentine est parvenue à gagner son ticket pour les huitièmes de finale face à la France, grâce à cette victoire 2-1 contre le Nigéria. Javier Mascherano a cependant réalisé une nouvelle prestation très médiocre, et il s’est exprimé à ce sujet au coup de sifflet final de la rencontre.

« En cas d’élimination, j’aurais été un des responsables, à cause de ce penalty, et parce que je suis un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe. La sélection, ce ne sont pas que de beaux moments », a lancé le Jefecito.