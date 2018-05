Sélectionneur de l’équipe nationale d’Argentine, Jorge Sampaoli poursuit son tour d’Europe afin d’aller à la rencontre des joueurs susceptibles d’intégrer la liste des 23 Albicelestes qui défendront les chances argentines en Russie.

Et selon le journal Olé, Sampaoli était hier à Paris pour voir Giovani Lo Celso et Angel Di Maria. Et d’après le quotidien local, Lo Celso, qui ne compte que 4 sélections, aurait de fortes chances d’aller au Mondial.