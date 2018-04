Au micro de CNN, Diego Maradona s’est en pris au sélectionneur de l’Argentine Jorge Sampaoli. El Pibe de Oro, qui a lui aussi officié à la tête de l’Albiceleste, n’a pas mâché ses mots à l’heure d’évoquer le technicien.

« Un coach arrive avec une armée d’adjoints et nous dit que le ballon est rond. Je ne me rappelle pas avoir entendu le commentaire d’un but marqué par Sampaoli, alors il devrait montrer davantage de respect pour ce que nous avons réalisé avec la sélection d’Argentine. Les choses sont toujours pires. (...) Il m’a trahi quand l’Argentine a remporté la Coupe Davis : il m’a dit qu’il voulait me rendre un hommage à Séville et ensuite parler football. Je lui ai répondu oui, mais on a vu qu’il avait d’autres idées en tête et se voyait déjà ailleurs. Il ne voulait déjà plus parler avec Maradona », a-t-il lancé. Ambiance...