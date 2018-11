L’Argentine reste sur une année compliquée où la greffe n’a jamais pris avec Jorge Sampaoli. La dernière Coupe du monde a d’ailleurs été un fiasco avec une élimination en huitième de finale face à la France (4-3). Pourtant, la sélection connaît un changement radical sous l’impulsion de Lionel Scaloni. Hier en match amical, l’Argentine s’est tranquillement imposée face au Mexique (2-0). Satisfait, Mauro Icardi a loué le travail de son sélectionneur : « Scaloni a formé quelque chose de positif. Lorsque je suis arrivé dans l’équipe nationale auparavant, je n’ai pas vécu ce que je vis maintenant. Il n’y avait pas de groupe aussi uni, il n’y avait pas cette amitié. Ils ont créé quelque chose de très beau et nous espérons continuer sur cette voie. »

Avec plus de jeunes, l’Argentine est en train d’effectuer un renouvellement générationnel. Pour autant, Mauro Icardi verrait d’un bon oeil le retour de Lionel Messi : « maintenant, il y a beaucoup de jeunes et auparavant, il y avait beaucoup de joueurs expérimentés. Il y en a beaucoup qui partent du bas et c’est un avantage que nous avons eu dans ces six matchs. Messi ? Le retour de Leo est ce que nous espérons, c’est le meilleur joueur du monde. Nous voulons tous avoir un joueur comme lui. Nous espérons qu’il sera présent lors des prochains rassemblements et lors de la Copa America. »