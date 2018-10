« Sur le terrain, il demande le ballon, mais avant de parler à ses coéquipiers, il va jouer à la Play. Pour moi, c’est difficile de parler, mais il est inutile de vouloir faire d’un leader un homme qui va aux toilettes 20 fois avant un match. Messi est Messi à Barcelone et Messi est Messi quand il joue avec l’Argentine ». Voici une partie des propos de Diego Maradona sur Lionel Messi qui font beaucoup parler en Argentine et en Espagne. Ricardo La Volpe s’est lui rangé du côté de la star du Barça dans ce débat sans fin sur le niveau et l’attitude de La Pulga en sélection.

« Je respecte Diego, mais ses déclarations contre Messi ne sont pas bonnes. Ça ne me traverse pas l’esprit que Messi fasse la loi en sélection. L’Argentine ne peut pas reproduire le système du Barça parce qu’elle n’a pas les mêmes joueurs au milieu », a lancé le réputé tacticien argentin à Radio Mitre.