Coup dur pour l’Argentine et Sergio Romero. Le gardien de but de Manchester United, qui partait pour être titulaire dans les buts de l’Albiceleste pour le Mondial en Russie, a rechuté de sa blessure au genou, contractée un peu plus tôt dans la saison. Le verdict est sans appel : le Red Devil ne pourra pas disputer la Coupe du monde.

L’éphémère pensionnaire de l’AS Monaco est remplacé par Nahuel Guzman, partenaire d’André-Pierre Gignac chez les Tigres au Mexique. La place de n° 1 se jouera désormais entre Willy Caballero, remplaçant cette saison à Chelsea, et Franco Armani, auteur de derniers mois remarqués dans les cages de River Plate. À Jorge Sampaoli de trancher.

[DESAFECTADO] Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) 22 mai 2018