Deux-cent-soixante-cinq jours plus tard, Lionel Messi est de retour avec la sélection argentine ! Digérée l’élimination en huitièmes de finale du Mondial face aux Bleus (4-3) pour le prodige argentin de 31 ans, qui s’offre un come-back face au Venezuela, à l’occasion d’un amical disputé au Wanda Metropolitano de Madrid (21h). La Copa America au Brésil (14 juin au 7 juillet 2019) comme ultime défi pour la Pulga ? À moins qu’il ne décide de poursuivre l’aventure jusqu’au Mondial 2022, au Qatar...

Si l’on excepte Leo Messi, qui fait son retour en sélection, seuls trois joueurs présents lors du fiasco du Mondial 2018 face au Bleus seront au coup d’envoi, ce soir. Le portier, Armani, et les défenseurs Mercado et Tagliafico. Pour affronter la Vino Tinto, Lionel Scaloni a décidé de s’appuyer sur un 4-3-3, avec Armani ; Montiel, Mercado, Foyth, Lisandro Martínez ; Tagliafico, Paredes, Lo Celso ; Messi, Lautaro Martínez et Pity Martinez. En face, le Venezuela de Rafael Dudamel se présente en 4-3-3, avec Tomas Rincon comme patron du milieu et Salomon Rondon comme leader de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Argentine : Armani ; Montiel, Mercado, Foyth, Lisandro Martínez ; Tagliafico, Paredes, Lo Celso ; Messi, Lautaro Martínez et Pity Martinez

Venezuela : Farinez - R. Hernandez, Osorio, Villanueva, R. Rosales - J. Moreno, Herrrera, Rincon - Murillo, Rondon, Machis