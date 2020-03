Il est l’un des joyaux du football suédois. L’attaquant de Hammarby, Emil Roback (16 ans) affole les cadors européen. Arsenal est conscient de son talent et se trouve en bonne posture pour le rapatrier à Londres. Les Gunners ont déjà rencontré la pépite comme l’a affirmé le directeur sportif du club suédois, Jesper Jansson, pour Fotboll Direkt.

« Nous sommes contactés et connaissons l’intérêt. Il a rencontré Arsenal. Il y a un fort intérêt et il y a aussi plus de clubs. Je comprends l’intérêt. Il a un grand physique, beaucoup de vitesse et est déjà un très bon buteur », a-t-il lancé. Arsenal est à un stade de discussions avancées mais va devoir griller les concurrents. Dans son entretien avec le média suédois, Jesper Jansson révèle également que le Bayern Munich les a directement contacté pour recruter l’international espoirs suédois.