Aaron Ramsey restera-t-il à Arsenal ? La réponse semble plutôt être négative. Sous contrat jusqu’en juin 2019, le milieu de terrain gallois n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club londonien.

Et le Mirror rapporte maintenant des captures d’écran du compte Twitter de la société qui gère les intérêts du joueur, dans lequel elle confirme un départ prochain du joueur dans une discussion avec un fan : « il n’y a rien que l’on puisse faire, le club a pris une décision. La vie continue » ou « l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs et il ne voulait pas partir, mais il n’y a plus d’autre option », peut-on y lire. Les tweets ont depuis été supprimés.