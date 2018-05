Ce matin le Daily Mail nous apprenait qu’Unai Emery bénéficierait d’une enveloppe d’environ 50 millions de livres (57 M€) pour le mercato. Le Basque a déjà quelques noms en tête mais il pourrait bien se renforcer davantage.

Selon les informations du Telegraph, Stan Kroenke aurait d’ores et déjà décidé d’accorder une rallonge de 20 millions de livres (23 M€) à son nouvel entraineur. Le boss du club estime ce coup de pouce nécessaire pour se montrer plus offensif sur le marché. Emery aura donc à disposition 80 M€, en plus éventuelles ventes de joueurs déjà présents au club.