Lors de la victoire d’Arsenal contre le Valencia CF (3-1) ce jeudi soir en demi-finale aller de Ligue Europa, Alexandre Lacazette a marqué un doublé. Après avoir égalisé sur un service de Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant français a donné l’avantage aux siens de la tête. Les Gunners ont donc pris une option pour la finale mais au micro de RMC Sport, l’ancien Lyonnais a cependant expliqué que rien n’est encore joué.

« Non, bien sûr que non. Il reste un gros match retour à Mestalla. Il faudra être aussi bon que ce soir pour aller en finale », a expliqué le natif de Lyon dans les couloirs de l’Emirates Stadium. Devant son public, le joueur de 27 ans aurait même pu marquer un triplé ou un quadruplé mais son coéquipier s’est chargé du troisième but. Et le Français est revenu sur les occasions ratées : « c’est sûr que ce troisième but aurait fait du bien pour le match retour. Mais grâce à Aubameyang, on part avec un 3-1 et c’est bien. »