Avec un Petr Cech vieillissant (36 ans), Arsenal est en quête d’un nouveau portier titulaire. D’après les informations de Sport Bild, les dirigeants des Gunners sont en discussions avancées avec le dernier rempart du Bayer Leverkusen, Bernd Leno. La dernière offre des londoniens à hauteur de 20 M€ aurait fini par convaincre leurs homologues allemands de le lâcher, au grand dam de Naples qui en avait fait sa priorité.

Pour rappel, le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2020. Sky Sports assure de son côté que les discussions sont également bien entamées entre les Londoniens et le Borussia Dortmund pour le transfert du défenseur international grec Sokratis Papastathopoulos (30 ans).

BREAKING : Sky sources : @Arsenal are in advanced talks with @bayer04_en over the signing of goalkeeper Bernd Leno.

Sky sources : @Arsenal have also agreed a deal with @BVB for defender Sokratis Papastathopoulos. #SSN pic.twitter.com/j0YNiDyx0I

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 13 juin 2018