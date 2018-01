Amené à se prononcer sur la forme décevante des trois recrues offensives phares d’Arsenal, Manchester United et Chelsea (Alexandre Lacazette, Romelu Lukaku et Alvaro Morata), l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille Tony Cascarino s’est montré assez sévère avec l’international français des Gunners dans une tribune publiée ce vendredi par le Times.

« Je pense que Lacazette sera le plus gros échec. Je l’ai beaucoup vu jouer à Lyon et il a un bon pied droit, mais il n’a pas l’envie et la faim qui le rendraient intimidant. Il n’est pas mauvais techniquement, mais il aime les beaux gestes plutôt que de sentir les coups pour réaliser des hold-ups face aux buts. Lacazette est parfois apparu à son avantage, mais c’est ce qu’on peut dire de mieux sur lui. Sur son pied droit, l’attaquant de 26 ans est un bon finisseur, mais il est moyen dans les autres compartiments de son jeu et je ne crois pas qu’Arsène Wenger soit réellement convaincu vu le nombre de fois où il le remplace ou le laisse côté », a-t-il lancé. Pas sûr que l’ancien Lyonnais apprécie...