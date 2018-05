Alors que l’Espagnol voit peu à peu la lumière au bout du tunnel après un calvaire de 18 mois dû à des pépins physiques et des complications, il est enfin apte à jouer à nouveau au football. Il a déjà repris l’entraînement dans les installations des Gunners. Mais son contrat arrive à expiration en juin...

Et selon les informations du quotidien AS, Villarreal envisage de faire revenir l’Asturien et lui a déjà fait savoir. Ce sera donc au joueur de prendre une décision, et il attendra probablement d’être remis à 100% et de voir s’il peut reprendre le football au plus haut niveau pour donner une réponse.