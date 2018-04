Après avoir vécu un véritable cauchemar pendant plusieurs mois avec sa cheville droite, Santi Cazorla entrevoit la lumière. Le joueur d’Arsenal qui effectuait sa rééducation à Salamanque après une énième opération, est rentré en Angleterre.

Mieux, l’international espagnol foule en ce moment même la pelouse de l’Emirates Stadium quelques minutes avant le choc des demi-finales de Ligue Europa entre Arsenal et l’Atlético Madrid ! Ce dernier débute une petite séance d’entraînement individualisé avec l’un des préparateurs physiques des Gunners.

Look who's here ! @19SCazorla has been training at the Emirates before #AFCvATL pic.twitter.com/Ud60EeXHP3

— Arsenal FC (@Arsenal) 26 avril 2018