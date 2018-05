Arrivé en 2012 et particulièrement apprécié par les supporters gunners, Santi Cazorla va quitte le club de la capitale anglaise. C’est Arsenal qui l’a officialisé via un communiqué officiel, alors que son contrat expire en juin.

Il quitte donc l’Emirates après 180 apparitions et 29 buts toutes compétitions confondues. Il n’avait cependant plus foulé la pelouse depuis le mois d’octobre 2016 à cause de ses pépins physiques. Il devrait maintenant s’entraîner avec son ancien club, Villarreal, avant de décider de la suite de sa carrière.