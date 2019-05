À huit jours de la finale de Ligue Europa entre Arsenal et Chelsea, le portier des Gunners Petr Cech a vu les médias anglais, parmi lesquels Sky Sports, annoncer son retour chez les Blues la saison prochaine au poste de conseiller sportif. Des bruits de couloir auxquels le gardien tchèque n’a pas franchement goûté. Il s’est fendu d’un tweet pour le faire savoir.

« Malgré les informations parues aujourd’hui, et comme je l’ai déjà dit à tous auparavant, je prendrai ma décision pour mon avenir après mon dernier match. Je ne pense qu’à gagner la finale de Ligue Europa avec Arsenal », a-t-il posté ce mardi soir. Mise au point.

Despite the news today as I had already said to everybody before , I’ll make decision about my future after the last game . Now my sole focus is to win the EL with @Arsenal .

