Duel majeur de cette 23e journée de Premier League, le match entre Arsenal et Chelsea s’annonce intéressant. Unai Emery organise les Gunners en 4-3-3 avec Bernd Leno dans les buts et une défense composée d’Hector Bellerin, Sokratis Paspathopoulos, Laurent Koscielny et Sead Kolasinac. Lucas Torreira, Granit Xhaka et Matteo Guendouzi se retrouvent dans l’entrejeu. Aaron Ramsey, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette sont présents en attaque.

De son côté, Chelsea propose un 4-3-3 classique avec Kepa Arrizabalaga dans les cages. Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz et Marcos Alonso forment la défense des Blues. Au milieu de terrain, Jorginho est positionné en tant que sentinelle auprès de N’Golo Kanté et Mateo Kovacic. Enfin, le trio d’attaque est constitué de Willian, Pedro et Eden Hazard.

Les compositions officielles :

Arsenal : Leno - Bellerin, Sokratis, Koscielny, Kolasinac - Torreira, Xhaka, Guendouzi - Ramsey, Lacazette, Aubameyang

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Marcos Alonso - Kanté, Jorginho, Kovacic - Willian, Hazard, Pedro