Sorti dès la 6e minute de jeu lors de la demi-finale retour de Ligue Europa contre l’Atlético Madrid avec Arsenal, le défenseur français Laurent Koscielny a perdu très gros jeudi dernier. Touché gravement au tendon d’Achille, il va rater la Coupe du Monde en Russie. Arsène Wenger a aussi expliqué qu’il ne ferait pas son retour avant le mois de décembre prochain aujourd’hui en conférence de presse.

Sur Twitter, le Français a posté un message de remerciement pour les nombreux soutiens recçus. « Merci pour tous les messages reçus depuis ma blessure. L’opération s’est bien passée, c’est une nouvelle étape qui commence pour moi Je suis déterminé à me battre, pas seulement pour moi mais aussi pour ma famille, mes amis et tous les gens qui me soutiennent

À très vite lolo... »