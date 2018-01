Pourtant vainqueur de trois des quatre dernières éditions de la FA Cup (2014, 2015 et 2017), Arsenal vient de se faire sortir en 32e de finale de la doyenne des compétitions de football. Avec un effectif remanié mais constitué de plusieurs cadres comme Per Mertesacker, Danny Welbeck, Alex Iwobi ou encore Theo Walcott, les Gunners n’ont rien pu faire face à Nottingham Forest. Actuels 14e de Championship, les Reds ouvrent rapidement le score par l’intermédiaire d’Eric Lichaj (20e ; 1-0). Surpris, les joueurs d’Arsène Wenger s’en remettent à Per Mertesacker qui réduit la marque dans la foulée (23e ; 1-1).

Pourtant, Nottingham Forest continue à pousser et reprend l’avantage grâce à Lichaj qui s’offre un doublé juste avant la pause (44e ; 2-1). Au retour des vestiaires, les Tricky Trees vont même augmenter leur avance grâce à un penalty transformé par Ben Brereton (64e ; 3-1). La sortie n’est pas loin pour Arsenal qui se ressaisit grâce à Walcott en fin de rencontre (79e ; 3-2). Les Gunners reprennent espoir mais la joie est de courte durée. Nottingham Forest obtient un nouveau penalty marqué par Kieran Dowell (85e ; 4-2). En fin de match le défenseur des Reds Joe Worall reçoit un carton rouge, sans conséquence. Nottingham se qualifie pour le prochain tour tandis qu’Arsenal sombre dans le doute.