Intronisé entraîneur d’Arsenal, Unai Emery aura la lourde tâche de succéder à Arsène Wenger. Pour y parvenir, le tacticien espagnol devra insuffler son plan de jeu et sa vision du football à ses joueurs. Il pourra également bénéficier d’une enveloppe de 80 M€ pour renforcer son effectif.

Et d’après le Mirror, l’ancien entraîneur du PSG a identifié sa première recrue. Il s’agit de Steven N’Zonzi. Les deux hommes se sont notamment côtoyés au Séville FC. Unai Emery n’a d’ailleurs jamais caché son admiration pour les qualités de son ancien joueur. Reste à convaincre le club andalou et le milieu français (4 sélections). A noter que le principal intéressé est lié jusqu’en 2020 et dispose d’une clause libératoire à hauteur de 40 M€.