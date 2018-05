Ce dimanche, Arsène Wenger va disputer son dernier match à la tête d’Arsenal. Ses joueurs tenteront de lui offrir un dernier baroud d’honneur face à Huddersfield. Puis viendra la fatidique question de la succession du tacticien alsacien.

Dans son édition du jour, le Sunday Express révèle qu’Unai Emery, qui va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, est annoncé sur les tablettes des Gunners. Le tacticien espagnol est même annoncé « favori » par les tabloïds britanniques. Toutefois, cela coincerait au niveau du salaire. Selon The Telegraph, la piste Mikel Arteta est toujours d’actualité, et ce dernier mènerait même la danse, malgré le fait que Manchester City et Pep Guardiola font tout pour le retenir.