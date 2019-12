Alors qu’il a construit sa carrière d’entraîneur en Espagne, Marcelino pourrait découvrir l’Angleterre. En effet, certains clubs se doivent d’entrer dans une nouvelle dynamique. C’est le cas d’Arsenal, qui s’est séparé d’Unai Emery, et d’Everton, qui pointe actuellement à la 17e place de Premier League. Et d’après les informations du Daily Mail, les deux clubs anglais auraient manifestés leur intérêt pour l’Ibère.

Marcelino a ramené Valence en Ligue des Champions et a remporté la Copa del Rey la saison dernière, mais s’en est allé en septembre dernier après s’être brouillé avec le propriétaire du club, Peter Lim. Arsenal pourrait en profiter et Everton devra d’abord voir s’il décide de renvoyer Marco Silva ou non avant d’entreprendre de fortes négociations.