Tandis qu’Arsène Wenger partira d’Arsenal à l’issue de la saison, la direction des Gunners essaye de définir en coulisse son remplaçant. Selon L’Equipe, le favori aurait été défini et se nommerait Luis Enrique. Libre de tout contrat depuis près d’un an et la fin de son aventure avec le FC Barcelone, le natif de Gijon se présenterait comme une belle opportunité pour la formation londonienne.

D’ailleurs, le directeur des affaires sportives d’Arsenal, Raul Sanllehi - qui est également espagnol - aurait été aperçu récemment dans un restaurant de la capitale anglaise en compagnie de Luis Enrique. Une rencontre qui laisse entrevoir une future arrivée du technicien ibérique dans la Perfide Albion. En cas d’échec dans ce dossier, Arsenal aurait coché les noms de Carlo Ancelotti, Patrick Vieira ou encore Leonardo Jardim. Bild évoque le nom de Ralf Rangnick actuel directeur sportif du RB Leipzig.