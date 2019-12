Arsenal n’a pu offrir qu’un seul petit à Mikel Arteta, présent en tribunes, face à Everton (0-0) ce samedi. Un spectacle aux abonnés absents du Goodison Park tout comme Mesut Özil (31 ans). L’Allemand n’était pas dans le groupe pour cette 18e journée de Premier League pour cause de blessure, bien que cette dernière rattrape une raison qui aurait pu être tout autre. En effet, Freddie Ljungberg, intérimaire sur le banc, ne comptait pas appeler l’ancien joueur du Real Madrid pour cette rencontre suite à son comportement face à Manchester City le week-end dernier. Le milieu offensif a donné un coup de pied dans ses gants suite à son remplacement contre les Citizens.

En conférence de presse, celui qui va laisser sa place sur le banc des Gunners à Mikel Arteta s’est attardé sur le cas du numéro 10. « Il est sorti du terrain (lors du match contre Manchester City) et a ensuite donné un coup de pied dans ses gants. Les fans n’étaient pas contents. On m’a posé des questions et j’ai dit : "A Arsenal, ce n’est pas comme ça qu’on se comporte et ce n’est pas ce qu’on fait". Je m’en tiens à cela. Mesut était blessé, mais je ne l’aurais pas choisi dans l’équipe parce que je veux faire comprendre que ce n’est pas ce que j’accepte d’un joueur d’Arsenal. C’est ma décision. Je ne prendrai plus les décisions, mais c’est ce que je pense », a-t-il expliqué.